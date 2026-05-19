マアリヴ：イランの隠蔽ミサイルは無傷；イスラエルは戦略的袋小路

ABNA通信によると、ヘブライ語新聞マアリヴは次のように報じた：「シオニスト政権はイランとの戦争において危険な戦略的袋小路に陥っている。イランとの戦争再開を求めるネタニヤフの圧力は、イスラエルをさらに深みに陥れる可能性がある。」

同報告の続きにはこうある：「イランはレバノンの停戦を押し付けることで、シオニスト政権に深刻な敗北をもたらした。この政権はイランとの戦争において大きな問題に直面している。」

同報告は強調する：「ネタニヤフが自分に帰属させている英雄的な物語は、限定的な成果として明らかになりつつある。これらの物語は、大声で騒ぐだけで何も実質がない典型例である。」

マアリヴはさらに付け加えた：「地下都市に隠されているイランのミサイルの70％は、これらの攻撃で損傷を受けていない。この戦争は、今日では交渉や現状を何も制御できないイスラエルにとって戦略的大災害となる可能性がある。」