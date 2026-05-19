シオニスト軍、シオニスト入植地を保護できないことを認める

ABNA通信がアル＝マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト情報サイト「スロギム」は、シオニスト軍の治安機関が、この政権の上級入植担当者や政治的指導者に対して警告を発したと明らかにした。この警告は、ヨルダン川西岸における約40の新たな入植地の設立と状況整備を承認するというテルアビブの政治・安全保障内閣の決定を受けて発せられた。

「i24ニュース」の記者の報告によると、シオニスト軍は、合理的な期間内に新たなシオニスト入植地を十分に保護することはできないと警告した。

同報告は、この警告は作戦上の評価に基づいており、隣接するパレスチナ村落からの入植地への攻撃があった場合、シオニスト政権の治安部隊が現場に到着し、医療的・作戦的支援を提供するまでに長い時間を要することを示していると説明した。

同報告はまた、軍事当局が直接入植者の代表者と連絡を取り、セキュリティ上の懸念から一部の入植地点の立ち退きを求めたとも指摘した。

情報筋によると、ヨルダン川西岸の著名なシオニスト入植者たちは、この政権の軍隊の要求を拒否し、これらの地点を現在の形で維持するよう主張した。

この出来事は、入植活動の継続的な拡大と、新たな入植地の安全を確保し、10月7日の作戦のような新たな作戦の発生を防ぐ能力についてのシオニスト政権の治安関係者間の意見の相違と同時に、ヨルダン川西岸の安全保障緊張が高まっている状況下で発生している。