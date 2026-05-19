ドイツ首相の根拠のない非難と偽善に対するバガエイの反応

ABNA通信によると、エスマーイール・バガエイは、アラブ首長国連邦の原子力発電所付近での不審な爆発事件に関連したドイツ首相のイランに対する非難への反応として、自身の個人ページにドイツ語で次のように投稿した。

「フリードリヒ・メルツ閣下、偽善が明らかになるのは、国際原子力機関の監視下にあるイランの原子力施設へのアメリカとシオニスト政権による露骨な攻撃が非難されるどころか事実上正当化される一方で、平和と地域の結束の敵による偽旗作戦であり、UAEさえも公式にイランを責任があるとしなかった事件について、突然『国際法』と『地域安全保障』の言葉が持ち出されるときです。

もし原子力施設への攻撃が地域の人々への脅威であるならば、この原則は西側の政治的利益が要求するときだけでなく、全ての国にとって平等に適用されるべきです。

ドイツの文学において、そのような『選択的司法判断』は、『割れた壺』という戯曲の『アダム裁判官』を思い起こさせます。彼は、自身の不正行為が裁かれるべき立場でありながら、見せかけで正義の擁護者のふりをする裁判官なのです！」