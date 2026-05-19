レザーイー：「イランへの新たな侵略はトランプをさらに恥じ入らせる」

ABNA通信によると、国会国家安全保障委員会のスポークスマンはアル＝マシーラ・テレビ局とのインタビューで、イランに対するいかなる侵略もより強力な対応で報いられると強調した。

エブラーヒーム・レザーイーはアル＝マシーラとのインタビューで「わが国へのいかなる侵略も、より強力な対応に直面するだろう。我々はあらゆるシナリオに備えている」と語った。

同氏はさらに「米国は我々の外交と条件に従うか、さもなくば我々のミサイルの力に屈しなければならない」と付け加えた。

このイラン高官は警告して言う。「イランへの新たな侵略は、トランプにさらなる恥辱をもたらすだけだ。ホルムズ海峡の歴史は決して以前の状態に戻ることはなく、我々の同意なしにいかなる勢力もそれを開くことはできない。」

国会国家安全保障委員会のスポークスマンはまた「我々は、海峡を管理するために国会で可決される新たな法的枠組みを実施しているところだ。この枠組みの下で、敵国の船舶は通過を許されないだろう。」と述べた。