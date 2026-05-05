アブナ通信がロシア・アル・ヨウムを引用して報じたところによると、NATO軍の指揮官の一人であるピエール・ヴァンディエ氏は、西側諸国もウクライナと同様に防空システム用ミサイルの深刻な不足に苦しんでいると警告した。

同氏はさらに、西側諸国はミサイルに関してウクライナが直面していたのと同じ課題、すなわち不十分な生産速度と限られた備蓄に直面していると付け加えた。

ヴァンディエ氏は、この問題の解決策は生産能力の増強だけではなく、脅威への対処方法を変えることによっても達成できると述べた。例えば、敵対的なドローンを破壊するために専門の迎撃ドローンを使用することなどである。

最近ではポーランドもアメリカへのパトリオット・ミサイルシステムの引き渡しを拒否している。ポリティコ誌も、西側諸国にはウクライナを支援するための防空システムの十分な備蓄がないと報じていた。