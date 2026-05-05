アブナ通信の報告によれば、ポリティコ誌は、「もし共和党が米国議会の中間選挙で敗北すれば、ドナルド・トランプ大統領はウクライナへの支援を削減する可能性がある」と報じた。

このアメリカのメディアはペンタゴンの高官の話として、「欧州では、米国の中間選挙で共和党の結果が芳しくなかった場合、トランプがNATOと欧州への圧力を強化し、次期米大統領選挙を控えてウクライナへの支援をさらに削減する可能性があるという懸念がある」と付け加えた。

ワシントン・ポスト紙は、ホワイトハウスが11月の議会中間選挙で共和党が敗北する可能性に備えていると報じた。

この報告書ではメディア関係者の話として、ホワイトハウスの法律顧問部門が関係当局者に対して、民主党の選挙勝利の可能性に伴う議会の監視強化について指導するための説明会を開催していると述べられている。

この報告書によれば、米国政府内では、最悪のシナリオに備える時が来たという感覚が強まっている。