アルジャジーラ報道：トランプの海上封鎖の失敗、統計が示す

ABNA通信のアルジャジーラ引用報道によると、海上航行センターから公開された情報の分析は、4月13日のイランの港に関連する船舶に対する米国の海上封鎖開始以来、145隻中81隻がこの封鎖に反してホルムズ海峡を通過したことを示している。この通過数は、米国の決定の施行以来の船舶の約56％に相当する。

マリン・トラフィック・プラットフォームのデータ分析は、53隻が米国の決定に違反してホルムズ海峡を通過したことを示している。これらの船舶は、イランの港から来たか、そこへ向かっていたか、またはイランの旗を掲げていた。このうち11隻は米国の制裁リストに載っていた。

また、制裁リストに載っていてイランの港と関連のない28隻が海峡を通過した。したがって、米国の封鎖開始以来の違反船舶の総数は78隻に達する。

この情報は、同時期に11隻が海峡を通過できなかったことを示している。これらの船舶は、中国、インド、パキスタン、トルコに本拠を置く企業によって運航されていた。この分析は、ホルムズ海峡通過時に追跡装置を作動させた船舶の確認された動きの監視に基づいている。