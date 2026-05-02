海上封鎖解除に向けて戦場と外交が活発に活動

ファダホセイン・マレキ氏はインタビューで、海上攻撃（海上封鎖）は戦術の一つであり、敵の目的はイランを受動的な立場に追い込み、交渉の席で自らの要求を通すことだと語った。

敵は地上・空中・海上での戦闘での敗北を、この手法で補おうとしている。幸い我々の軍隊はこの脅威とその排除方法を完全に認識している。交渉チームと高官も警戒を怠らず状況を注視している。

ホルムズ海峡の安全と監視はイラン・イスラム共和国の責任であるため、特に警戒しなければならない。オマーンのような国々も役割を果たすが、最終的な管理は我々にある。

たとえ海上封鎖戦術が失敗しても、敵は別の方法で我々を攻撃しようとするだろう。イランは戦場で勝利し、交渉でも優位に立っている。

イランは様々な分野で勝利し、敵は深く辱められている。イスラマバードでの交渉の際、我々は不利な条件での交渉を拒否した。第2回イスラマバード協議に出なかったことは、米国にとって大きな屈辱であった。

陸軍と革命防衛隊の海軍は分業と綿密な連携で状況を監視・制御している。同時に、政治・外交的ルートを通じていくつかの国と協力し、イランの希望通りに船舶の通行を実現すべきである。