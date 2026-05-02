トランプの告白：「我々は海賊のように行動する」

ABNA通信によると、ドナルド・トランプ米大統領はフロリダ州での演説で、ペンタゴンによるイラン石油タンカーの窃盗に言及し、「我々は船舶、貨物、石油を押収した。これは非常に有益なビジネスだ。我々は海賊のようなものだ」と告白した。

米軍はこれまでに複数のイラン商船や石油タンカーを盗んでいる。イラン・イスラム共和国は、ワシントンのこれらの行動は無応答では済まされないと宣言している。

ペンタゴンは海賊行為の長い歴史を持ち、以前にも国際水域で複数のベネズエラの石油タンカーを奪取していた。

海賊行為、あるいは文明に対する戦争犯罪の実行をトランプが告白したことは、アメリカ当局者がもはや標語やレトリックのレベルですら道徳的価値観を守っていないことを示している。