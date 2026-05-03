イランの巨大タンカー、米国の海上封鎖を突破

ABNA通信社がアルジャジーラ引用して報じたところによると、タンカートラッカーズのプラットフォームは、190万バレルの石油を積んだイランのタンカーが地域内の米国海上封鎖を突破し、極東に到達することに成功したと報告した。

同プラットフォームは、イラン国立タンカー会社（NITC）所属のVLCC型巨大タンカーが、190万バレル以上（推定価値2億2千万ドル）の原油を輸送し、当該海上封鎖を突破したと報じた。

「HUGE」として知られるこの船は、最後に1週間以上前にスリランカ沖で確認され、現在はインドネシアのルンボク海峡を通過してリアウ諸島に向かっている。

アルジャジーラのウェブサイトも昨日、海洋航行センターから発表された情報の分析によると、4月13日にイランの港に関連する船舶に対する米国の海上封鎖が開始されて以降、145隻中81隻がこの封鎖に反してホルムズ海峡を通過したと報じた。この通過数は、米国の決定発効以降の船舶の約56％に相当する。

マリントラフィックのプラットフォームのデータ分析によると、53隻が米国の封鎖に違反してホルムズ海峡を通過した。これらの船はイランの港から来たか、そこへ向かっていたか、またはイランの旗を掲げていた。このうち11隻は米国の制裁リストに載っていた。