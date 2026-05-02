イランのアラブ首長国連邦攻撃で37のアマゾンサービスが障害 – 復旧には数月かかる見通し

ABNA通信がKhaleej Timesを引用して報じたところによると、アマゾンは、米国の対イラン戦争で損傷したUAEでのクラウドコンピューティング運用の復旧には数月かかる見通しであると発表した。

ペルシャ湾地域のアマゾンのデータセンターは3月初旬、米国とシオニスト政権のイラン攻撃中にドローン攻撃の標的となり、クラウドサービスが妨害され、復旧が長期化した。

アマゾンの広報担当者は、関連インシデントの最新情報に関して、最新の更新は4月30日に行われ、3月の過去の運用問題に関連していると述べた。

「アマゾン・ウェブ・サービス」は世界最大のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーであり、世界中に顧客を持つ。主要顧客にはネットフリックス、BMW、ファイザーなどの企業のほか、大手金融機関、メディアグループ、公共部門組織が含まれる。また、これらのサービスは同社の最も重要な収益要因である。

「アマゾン・ウェブ・サービス」のウェブサイトで公開された状況説明によると、同機関は顧客に対し、利用可能なすべてのリソースを他の地域に移転し、アクセス不能なリソースをできるだけ早くリモートバックアップから復旧するよう推奨した。