エサディ将軍：敵のために意表を突く行動が考慮されている

ABNA通信によると、「モハンマド・ジャファル・エサディ」将軍はインタビューで地域の展開とイランとアメリカ間の緊張の可能性を分析し、「イランとアメリカの間での再衝突は予想され、証拠はアメリカがどの誓約や協定も守らないことを示している。アメリカ当局者の行動や発言は、第一に原油価格の下落を防ぎ、第二に彼ら自身が作り出した窮地から脱出するために、主にメディア向けのものだ」と述べた。

同将軍は「軍の見積もりでは、アメリカがイランに対する作戦を実行するかどうかにかかわらず、この罠にかかっており、出口はない。殉教したイマームが言ったように、シオニスト政権はアクサの洪水以前のようにはならない。アメリカの状況も、イラン攻撃以前のアメリカには戻らないだろう。世界はアメリカの真実を理解した。そしてどんなに悪意を示しても、多くの人が恐れていたあのアメリカではない」と語った。

同副司令官はまた、アメリカ人の新たな冒険主義と愚行に対する軍の対応について明確に述べた：「我々はいかなる敵対的行動にも対処する完全な準備ができている。」

同氏は、我々の軍の成功は国民の団結と愛すべき国民の街頭や広場での英雄的な存在のおかげだと述べ、「敵の悪意あるプロパガンダにもかかわらず、ホメイニ師と殉教した指導者が強調してきた団結が今日実現し、国は一体化した」と付け加えた。

同将軍はさらに「軍や国民だけでなく、時には意見の相違があった政治グループも今日、団結を維持する必要があると認識している。この団結が我々の切り札であり、だからこそアメリカが再攻撃を望んでも我々は懸念していない」と述べた。

同副司令官は、敵のために意表を突く行動が考慮されていると強調し、「関係当局者が述べたように、敵の再戦争扇動に対抗するための行動が考慮されており、それは彼らの想像の範囲を超えている」と述べた。