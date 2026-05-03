アル＝マヤディーン：「米国の外交は政治ショーと化している」

ABNA通信社によると、アル＝マヤディーンテレビネットワークは記事の中で、米国は「権力の低下」ではなく、「信頼性、継続性、組織的規律」を失ったために、もはや信頼できる交渉相手とは見なされていないと強調した。特に最近の米国の外交政策は、制度的・外交的な経路から、個人的で変わりやすく、時には矛盾した決定へと移行している。組織だったプロセスが、断片的でメディア向けの発言に取って代わられることで、メッセージや約束の不安定化を招いている。

このアラビアメディアはさらに、「過去には、非公式な外交でさえ制度的で安定した枠組みの中で機能していたが、現在は国務省のような機関の役割が弱体化し、広範な管理上の空白が生じている」と付け加えた。このプロセスは、「制度的記憶」の侵食と、長期的な約束を維持する米国の能力の低下をもたらしている。JCPOAや軍備管理条約などの合意からの離脱は、この不安定性を悪化させ、他の国々に明確なメッセージを送っている。すなわち、米国との合意は一時的で政権交代に左右される可能性がある、と。

アル＝マヤディーンは次のように書いた。「その結果、各国は地域大国の仲介やワシントンの枠組み外での合意など、代替経路へと向かっている。米国の外交は、真のプロセスというよりも、ますます『政治ショー』に似てきている。この傾向は、影響力を持続可能な結果に変える大国の能力の衰退の兆候である。」