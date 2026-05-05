フォーリン・ポリシー：トランプはアメリカのソフトパワーを破壊する

アブナ通信の報告によれば、アメリカの雑誌「フォーリン・ポリシー」は、ドナルド・トランプの大統領任期中のアメリカ外交政策の最も顕著な特徴の一つは、軍事力と経済圧力というハードパワーへの過度の依存と、アメリカのソフトパワーのほぼ完全な無視であると書いた。

ハーバード大学教授で国際関係論のスティーブン・ウォルト氏は、この件に関する記事で、アメリカは過去においてハードパワーとソフトパワーを組み合わせる技術を持っており、それが独自の世界的優位性をもたらしていたが、そのバランスはトランプ時代に深刻に崩れたと述べた。

ウォルト氏は、トランプのアプローチは「ハードパワーへの絶対的な信頼」とソフトパワーへのほぼ完全な軽蔑を反映していると考える。同氏は、同盟国に圧力をかけるための関税の攻撃的使用、複数の国での頻繁な軍事作戦への関与、イランとの戦争開始の決定をこの事例として挙げ、これらの政策は、米国の目標達成には力と強制で十分であるという信念から生じていると強調した。

ウォルト氏によれば、このアプローチをより憂慮すべきものにしているのは、強制への依存だけでなく、それを正当化または正統化しようとする努力の完全な欠如である。大国は通常「鉄の拳をビロードの手袋の中に隠し」、自らの行動に対して法的または道徳的な正当化を提供しようとするが、トランプはそれを信じていない。