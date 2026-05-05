アフリカ諸国におけるUAEの敵対的介入の暴露

アブナ通信がアル・クドスを引用して報じたところによると、メディア関係者はスーダン当局者の話として、アラブ首長国連邦（UAE）に関連するドローンがエチオピアを出発し、ハルツーム国際空港とその周辺地域を攻撃したと伝えた。

この報告書には次のように記されている。「我々はこの件に関して裁判で証明できる証拠を所有している。スーダンはこの侵略に対応する正当な権利を留保する。」

スーダンはこれまでも自国および地域全体に対するUAEの政策を批判しており、2025年5月にUAEとの政治的関係の断絶を宣言していた。スーダンの首相顧問であるモスレハ・ナッサール氏は、UAEがスーダンの政府と国民、そしてより広い視点では地域全体に対して最も危険な破壊的プロジェクトを主導していると述べた。

同氏はさらに、「UAEはスーダン国内の戦争に資金を提供し監督しており、即応支援部隊（民兵）などの手段を利用している」と付け加えた。

ナッサール氏は、「UAEはスーダン国内の傭兵に金を支払い、アフリカや世界の他の大陸からスーダンに運び込んでいる。アブダビはイスラエルとの公然たる連合を形成することで、地域諸国の分割と、スーダン、イエメンその他の国々における民兵の活動範囲の拡大を目指している」と述べた。

同氏は明確に述べた。「我々はこの地域でユダヤ化プロジェクトが実行されているのを目の当たりにしている。UAEはこのプロジェクトの実行のために愚かにも利用されている。この計画に基づき、ダルフールから一部のスーダン市民がイスラエルに移送されており、我々は大規模な陰謀を目撃している。この悪質な国はスーダンの戦争の基盤を作り上げた。そして我々は、スーダンに関連するいかなる問題においても、この国が関与することを望まない。」