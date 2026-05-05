ハアレツ：トランプはイランとの全面戦争に戻る意欲を示さず

アブナ通信の報告によれば、シオニスト新聞ハアレツはある記事で、「ドナルド・トランプ米大統領のイランのインフラ破壊という脅しにもかかわらず、彼が全面戦争に戻ることに強い意欲を示しているようには見えない」と書いた。

このシオニストメディアはさらに、「しかしながら、トランプの立場に根本的な変化は生じておらず、最終的な決定者は依然として彼自身である」と付け加えた。

ハアレツは、ホルムズ海峡を再開するという米国の計画の発表後、ペルシャ湾地域で高まる緊張に言及し、「たった一つの決定で、トランプはペルシャ湾の緊張レベルを著しく引き上げた。現在、米国とイランの間の停戦の継続は、再び双方の自制心の度合いに依存している。そのような状況はテルアビブにも直接影響を及ぼしうる」と付け加えた。

アルジャジーラネットワークのウェブサイトも、ホルムズ海峡に関するトランプのいわゆる計画の初日の展開を報じる記事で、「米国のドナルド・トランプ大統領によって発表された『フリーダム作戦』計画の初日は、疑問と曖昧さに満ちており、重要なホルムズ海峡で立ち往生している船舶の約束された『解放』の兆候はまったく見られなかった。米国とシオニスト政権のイランに対する戦争が始まってから66日間で、数百隻の船舶がホルムズ海峡で停止させられていると推定されている」と書いた。