戦後とイランの大手エネルギー産業における技術開発の新時代の始まり

アブナ通信記者の報告によると、最近の展開と第三次強制戦争の結果を受けて、損傷を受けた国のインフラ、特にエネルギー分野と戦略的産業の回復は、政策立案の主要な優先事項の一つとなっている。専門家は、エネルギー多消費産業と国の技術エコシステムへの被害の規模が、開発経路の再定義と新しい技術ベースのアプローチへの移行の必要性を倍増させたと考えている。
サイエド・メフディ・ヌールバフシュ氏（大統領府科学・技術・知識基盤経済副担当の水・エネルギー・環境知識基盤経済開発本部事務局長）は、メフル通信とのインタビューで第三次強制戦争の結果に言及し、「この危機の間、国の戦略的インフラの重要な部分、特にエネルギー多消費産業の分野が直接攻撃にさらされ、その結果、産業生産能力と国の技術エコシステムに深刻な損害が生じた」と述べた。
同氏はさらに、「この過程で、鉄鋼、石油化学、製油所、発電所などの産業とともに、多くの知識ベースおよび技術企業が、設備の破壊、エネルギーネットワークの混乱、人的・専門的能力の一部喪失などの損害に直面した」と続けた。
ヌールバフシュ氏は、生産能力の回復、インフラの安定性向上、これらのセクターの脆弱性低減を目的とした技術ベースの提案と実行策のいくつかに言及し、「国内需要の充足と国家的レジリエンスの向上を目的としたLNG生産インフラの開発、ヘリウム回収、グリーン水素への段階的移行は、大手エネルギー産業の再建プロセスにおける重要な要件の一つである」と述べた。
5 5月 2026 - 13:33
News ID: 1810144
Source: ABNA
大統領府科学技術副担当の水・エネルギー・環境本部の事務局長は、大手エネルギー産業の再建プロセスにおいて、国の能力の一部を天然ガスと高付加価値の誘導体に関する新技術に振り向けることが必要だと述べた。
アブナ通信記者の報告によると、最近の展開と第三次強制戦争の結果を受けて、損傷を受けた国のインフラ、特にエネルギー分野と戦略的産業の回復は、政策立案の主要な優先事項の一つとなっている。専門家は、エネルギー多消費産業と国の技術エコシステムへの被害の規模が、開発経路の再定義と新しい技術ベースのアプローチへの移行の必要性を倍増させたと考えている。
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