戦後とイランの大手エネルギー産業における技術開発の新時代の始まり

アブナ通信記者の報告によると、最近の展開と第三次強制戦争の結果を受けて、損傷を受けた国のインフラ、特にエネルギー分野と戦略的産業の回復は、政策立案の主要な優先事項の一つとなっている。専門家は、エネルギー多消費産業と国の技術エコシステムへの被害の規模が、開発経路の再定義と新しい技術ベースのアプローチへの移行の必要性を倍増させたと考えている。

サイエド・メフディ・ヌールバフシュ氏（大統領府科学・技術・知識基盤経済副担当の水・エネルギー・環境知識基盤経済開発本部事務局長）は、メフル通信とのインタビューで第三次強制戦争の結果に言及し、「この危機の間、国の戦略的インフラの重要な部分、特にエネルギー多消費産業の分野が直接攻撃にさらされ、その結果、産業生産能力と国の技術エコシステムに深刻な損害が生じた」と述べた。

同氏はさらに、「この過程で、鉄鋼、石油化学、製油所、発電所などの産業とともに、多くの知識ベースおよび技術企業が、設備の破壊、エネルギーネットワークの混乱、人的・専門的能力の一部喪失などの損害に直面した」と続けた。

ヌールバフシュ氏は、生産能力の回復、インフラの安定性向上、これらのセクターの脆弱性低減を目的とした技術ベースの提案と実行策のいくつかに言及し、「国内需要の充足と国家的レジリエンスの向上を目的としたLNG生産インフラの開発、ヘリウム回収、グリーン水素への段階的移行は、大手エネルギー産業の再建プロセスにおける重要な要件の一つである」と述べた。