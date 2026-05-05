「ホルムズ海峡管理のための戦略的行動計画」はできるだけ早急に承認されるべきである

モジタバ・ユセフィ氏は、ホルムズ海峡の新たな法的体制の審査と決定の最新状況に関するインタビューで、「米国とシオニスト政権が我々に対して仕掛けた全面戦争を考慮すれば、イラン・イスラム共和国には自衛の権利がある。我々は戦争を開始したのではなく、全面戦争を強要されたのであり、自衛する権利がある」と述べた。

同氏はさらに、「残念ながら、この地域のいくつかの国々は、イラン・イスラム共和国の善隣政策にもかかわらず、敵対行為と敵への協力の道をある程度歩んでいる。ペルシャ湾岸のいくつかの国々は、基地の提供や後方支援を通じて、我々国民に対する攻撃に役割を果たした。これは我々が常に善隣の原則を守ってきたにもかかわらずである」と続けた。

アフヴァーズ選出の国会議員は、「この状況を管理する上での我々の重要な手段の一つは、地域的および世界的な地政学的能力を活用することであり、その最前線にあるのがホルムズ海峡の管理である。これは我々の正当な防衛権の一部であり、まさにこのことが敵の過剰な要求の一部を封じ込めることにつながった」と明確に述べた。

ユセフィ氏は、ホルムズ海峡は世界で最も重要な水路の一つとして戦略的に極めて高い重要性を持っていると述べ、「このような状況下で、国の持続可能な安全保障を確保し、防衛上の優位性を活用するためには、この海峡の管理を新たな法的枠組みの中で調整することが必要である」と語った。

国会建設委員の同氏は、「我々の殉教したイマームが強調したように、国際的な場での立法が強力であればあるほど、政府の行動の余地は広がる。また、革命最高指導者もノウルーズのメッセージやペルシャ湾岸記念日など様々なメッセージで、ホルムズ海峡の独立した管理の必要性を強調している」と指摘した。