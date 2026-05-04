下院議員：私たちアメリカ人はトランプの戦争の代償を払っている

ABNA通信社がCNNを引用して報じたところによると、パット・ライアン米下院議員は、ドナルド・トランプ米大統領によるイラン攻撃終結の滑稽な主張を批判し、自身のXソーシャルメディアアカウントに画像を投稿して「彼ら（閣僚とトランプ）は戦争が終わったというでたらめを言っている」と述べた。
米下院議員はさらに「現場の現実とそのコストは続いている。地域に5万人以上の軍隊が配備され、数十億ドル相当の軍事装備が投入されている。アメリカのガソリン価格は急騰している」と付け加えた。
パット・ライアンは「たとえトランプが戦争は終わったと主張しても、人々がその代償を払い続けているのが現実だ」と付け加えた。
4 5月 2026 - 23:09
News ID: 1809875
Source: ABNA
米国下院議員は、イランへの攻撃終結に関する米大統領の滑稽な主張を批判し、「私たちアメリカ人はトランプの戦争の代償を払っている」と述べた。
ABNA通信社がCNNを引用して報じたところによると、パット・ライアン米下院議員は、ドナルド・トランプ米大統領によるイラン攻撃終結の滑稽な主張を批判し、自身のXソーシャルメディアアカウントに画像を投稿して「彼ら（閣僚とトランプ）は戦争が終わったというでたらめを言っている」と述べた。
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