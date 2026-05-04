国際水域での拉致容疑でイスラエルに対する訴訟が提起される

ABNA通信社がアナトリア通信社を引用して報じたところによると、ローマ検察庁は本日火曜日、ギリシャの国際水域でシオニスト政権がガザ支援船団を押収する際にイタリア人市民が拘束された件に関して調査を開始したと発表した。

イタリア通信社ANSAは、この訴訟が4月29日夜（オルディーベヘシュト月9日）、ギリシャのクレタ島沖で行われた作戦に関連すると報じた。そこでは、シオニスト政権の軍事部隊が、ガザへ人道支援を届けようとしていた世界「サムード」船団の複数のボートを押収した。

同通信社によると、検察当局は3件の公式告訴を受け取った後、調査を開始した。その中には、活動家のティアゴ・ダヴィラとセイフ・アブケシュクに関する2件の告訴が含まれており、報告によれば彼らはイタリア船籍の船から拉致され、現在もシオニスト軍人によって拘束されている。

報告によれば、この訴訟ではさらに、拉致、窃盗、沈没の危険を伴う損害の疑いで、身元不明の人物も調査される見込みである。

調査の一環として、捜査官はシオニスト当局に対して、司法共助要請書として知られる国際司法協力の要請を提出する見込みである。

世界「サムード」船団は先週木曜日、ギリシャのクレタ島沖、封鎖されたガザ地区での目的地から600海里の地点で、封鎖されたガザの人々に支援を届けようとしたという理由だけで、シオニスト占領者によって攻撃された。