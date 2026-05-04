ホルムズ海峡は以前の状態には戻らない；核協議は行っていない。

ABNA通信の記者によると、エブラーヒム・レザイー氏は、国会の国家安全保障・外交政策委員会とアッバース・アラグチ外相との本日（オルディーベヘシュト月14日火曜日）の会合を説明し、次のように述べた。「この会合で外相は、40日戦争中およびその後から今日までの外交政策機構の活動、計画、措置、特に交渉問題に関する報告を行った。」

同氏は続けた。「我が国の外務大臣は、最近の戦争後のイラン・イスラム共和国の優位な立場と、40日戦争での人々の抵抗に伴う世界のイラン国民に対する見方の変化に言及し、最近の戦争は多少の損害にもかかわらず、殉教した指導者や他の殉教者の血のおかげで多くの恵みをもたらしたと述べ、それらを理解し保護することが我々の義務であると強調した。」

すべての国がイランを偉大で重要な大国と見なしている

イラン・イスラム評議会の国家安全保障・外交政策委員会のスポークスマンは付け加えた。「アラグチ外相は、40日戦争以前と比較してイラン・イスラム共和国の立場は大きく変化し、イランは偉大で重要な大国と見なされていると強調した。敵はイランが弱体化したと考えていたが、この戦争でイランが世界最大の軍隊と二つの核保有国に立ち向かい、彼らの目標達成を阻止するのを目の当たりにした。」

ダシュタン地区選出のイラン・イスラム評議会議員は述べた。「外務大臣の説明によれば、敵はイランを屈服させるために、暴動、クーデター、軍事攻撃、分離主義者の動きなどあらゆる手段を用いたが、失敗した。誰もイランが地域内のアメリカの目標に戦争を拡大し、ホルムズ海峡を封鎖できるとは予想していなかったが、イランは戦争中に強力にこれを実行した。」

レザイー氏は続けた。「アラグチ外相は、戦後、各国のイランに対するトーンが変わり、地域の安全保障ドクトリンも変わったと述べた。以前はアメリカの基地に基づいていたが、今は変わった。これらの基地は安全保障に反する要素となり、安全を生み出さず、むしろ不安定性を引き起こしているからだ。」