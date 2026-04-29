ガーディアン紙：イランのトランプ氏への不信が交渉進展の最大の障壁

このメディアによれば、かつて米国の「永遠の戦争」の批評家であり、宗教的信念を公に表明していたバンスは、現在、ドナルド・トランプ政権の首席交渉担当として窮地に立たされている。バンスが出席したトランプ支持者の集会で、デモ参加者が「イエス・キリストはジェノサイドを支持しない」と叫び、この課題の規模を浮き彫りにした。

『ガーディアン』紙は、交渉のトップにバンスを求めるイランの明確な要請に言及し、テヘランはイスラエルやネタニヤフとの親和性、およびこれまでの会談後の攻撃の歴史から、スティーブ・ウィットコフとジェレッド・クシュナーを信頼できないと見なしている。一方、バンスはイランにとってより信頼できる可能性のある選択肢と見なされている。

この英国メディアは、バンスの最大の課題は、モハッバグエル・カリバブ率いるイラン側交渉チームを説得し、トランプ氏を信頼できる存在だと認識させることにあるが、トランプ氏の挑発的な投稿の連続や早期の勝利宣言を考慮すると、ほぼ不可能に思えると報じた。

『ガーディアン』紙はアナリストの指摘を نقلして、交渉の進展を阻む主な要因は内部的な対立ではなく、トランプ氏個人への不信感であり、バンスがこれを克服しなければならないと伝えた。