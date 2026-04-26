アブナ通信社のアルジャジーラ紙による報道によると、占領された地域における連続的な戦争のコストは、もはや死者や負傷者の数、または軍事費の規模だけで測られるものではなくなっている。ハアレット紙の科学記者ギデオン・レヴィは、一連の報告を通じて、繰り返される戦争がシオニストの大きな層に広範な精神障害を引き起こし、それが臨床的なレベルに至っていることを証明した。

記事の著者は、急性の精神障害に苦しむシオニストの人数について警告し、その数が「数百万人」に達する可能性があると述べた。

この記事は、シオニストおよびアメリカの大学や機関の研究者たちに対する一連の研究とインタビューに基づいて発表された。ヘブライ大学で精神医学を専門とするイガール・カラントロフ教授は、イスラエルが人口の大多数が精神的に被害を受けたとみなされる状況に近づいていると語った。

ガザに隣接する国境地帯の住民を対象とした彼の研究では、住民の約3分の1が強迫性障害を発症する高いリスクにさらされていることが示された。カラントロフ教授は、この比率が世界の平均（通常2%未満）と比較して驚くべきものであると述べた。

ベン・グリオン大学バイオテクノロジー工学部のアリエル・コシュマロ教授は、自身の分析で、シオニスト社会は単に不安を抱えているだけでなく、戦争が睡眠、食事、ホルモンレベルに影響を与えていると結論づけた。

この分野で発表されたアンケート調査の分析結果によると、回答者の20〜30%が「PTSD（心的外傷後ストレス障害）」の症状を示しており、シオニスト社会における高いストレス指標を示している。