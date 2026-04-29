イスラエル紙：エilat港は依然としてイエメンのミサイル代償を支払っている

『ハアレツ』は報告書で、輸入業者がバブ・エル・マンデブ海峡を迂回せざるを得ないことがエilat港に大きなコスト負担を強いていると強調した。彼らはジョルダンのアカバ港に行き、その後、輸入品を専用自動車運搬船でエilatに移送しなければならないからだ。

2026年初頭からエilat港を通じて占領地へ輸入される車両の数は、前年同期に比べて大幅に減少しているが、このイスラエル紙はこの出来事を「成果」と見なしている。なぜなら、エilat港は過去には完全に停止していたからである。

この紙は、エilatを迂回することにコストがかかり、現在イスラエル政権がそれを負担していると強調した。そのため、この分野の専門家は、この解決策が一時的なものだと見積もっている。

この紙はさらに、年間2億1200万シェケルの利益を上げていたエilat港が、現在、イエメンの封鎖により月500万シェケルの赤字を出していると述べている。この傾向は、イエメンが敵側に課した方程式が依然として敵に影響を与えていることを示している。昨年末のガザでの停戦合意署名による落ち着きにもかかわらず、エilatにおけるテルアビブの損失は依然として続いているからである。