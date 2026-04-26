アブナ通信社の報道によると、シオニスト紙『イスラエル・ハヨム』は、シオニスト政権の軍が消耗戦を管理する能力の低下を考慮すると、現在の状況において軍事力によるヒズボラの排除は非現実的であるという考えが強化されつつあると認めた。

この報告書では、あるシオニスト当局者の言葉として、実質的にヒズボラのミサイル攻撃を完全に停止できる軍事的手段は存在せず、テルアビブはそれを弱体化させることしかできないとされている。

この報告によれば、シオニスト政権の軍事界は、複数の戦線での予備役への強い依存と相まって、作戦上の消耗という増大する課題に直面している。ヒズボラに対する包括的な作戦を実行するには、軍の大幅な増強が必要だが、現在の状況では不可能と見なされている。

シオニスト政権の当局者がこの事実を認めたことは、休戦が単なる政治的な必要性だけでなく、複数の戦線での数か月にわたる継続的な戦闘の後に占領軍への圧力を軽減し、その目標を再優先順位付けするための作戦上の必要性でもあることを示している。シオニスト政権は実際には、軍事勝利の戦略から長期の消耗戦へと方向転換し、ヒズボラの排除という目標は後回しにされた。

『イスラエル・ハヨム』は追加し、軍事当局者はヒズボラが軍事的に敗北していないことを認めていると述べた。この戦争は、南レバノンの破壊に関する画像や報告書の拡散により、特に欧州や米国において、シオニスト政権にとって政治的・外交的なコストをますます高めている。