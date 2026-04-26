アブナ通信社のアル・マイディーン紙による報道によると、ヘブライ語新聞ハアレットは、過去数ヶ月間にイスラエル軍兵士間の自殺が増加しており、懸念されていると報じた。

イスラエルメディアもまた、今月少なくとも8人の兵士と3人の予備軍人が自殺したと伝えた。

イスラエル政権による地域、特にガザ、レバノン、およびイランでの戦争煽動の継続と、このプロセスの浸食により、イスラエル軍兵士は深刻な燃え尽き症候群と士気の低下に直面しており、最終的には自殺に追い込まれていることに留意すべきである。