米国は孤立している；イランの国民の結束がトランプ氏の失敗の主要因である

この議論の中で、アッバス・パピザデ氏は、我々の国の指導者間に分裂があるという米国大統領の嘘のような発言に反応し、次のように語った。「第一に、米国は要求が多い国として、いかなる戦争にも入り込めば、その条件や一方的な要求を相手が拒否できない形で押し付けることができると考えている。米国は一部の弱い国に対して行動を起こし、いくつかの成果を収め、そのことが米国大統領に、イランに対しても自らの目標を達成できるという幻想を抱かせた。」

彼は続けた。「この認識と、『エプスタイン事件』を活性化させることでトランプ氏に圧力をかけたシオニストロビーによる圧力により、彼はイランとの紛争に巻き込まれることとなった。彼は艦隊をイラン方面に派遣し、大規模な宣伝とプロパガンダを用いて、イランの人々と指導者の心に恐怖心を植え付けようとしたが、世界中で艦隊の移動に用いられるこの恐怖を煽る方法は、イランでは完全に失敗した。なんと『ラマダン戦争』の数日前でさえ、彼や他の米高官は驚きを持って、なぜイランの人々が恐れないのかと宣言し、彼らにとってこれは驚くべきことだった！」

イランは米国の覇権を破壊した

イラン議会議長会議員は次のように述べた。「次に彼らはイランに対する軍事攻撃を行ったが、幸いにも我々の武装勢力が優れた予測を行い、米艦隊に対してタイミング良く効果的な攻撃を行ったため、米艦隊は撤退を余儀なくされ、インド洋の奥深くまで後退し、実質的に舞台から消えた。これがトランプ氏の怒りを買ったのだ。米艦隊の威光が失われたからである。」

パピザデ氏は述べた。「我々の国に強要された40日間の『ラマダン戦争』において、米国とシオニスト政権は、最高指導者、指揮官、指導者、無辜の市民に対する非道なテロを含むあらゆる犯罪を犯しながらも、その目標を達成することができなかった。敵はイランに対する目標を達成できず、むしろ街中では人々の結束を目の当たりにしている。これは、イスラム共和国における人民の力と全国的な動員を示しており、それがトランプ氏の怒りを引き起こしているのである。」