イエメンにおける米国の犯罪に対する沈黙は、ミナブの惨事につながった

同団体は、この犯罪の記念日にあたる報告書で、「イエメン北西部サードにある移民センターに対する米国の血なまぐさい空爆から1年後、正義と補償への道で目に見える進歩は見られていない。一方、生存者は依然として深刻な身体的および精神的苦痛に見舞われている」と述べた。

同団体はさらに、「アムネスティ・インターナショナルは、2025年4月28日の米軍の空爆（アフリカ人移民数十人が死亡・負傷）について調査することを要求し、これを戦争犯罪とみなしている」と付け加えた。

この声明は、同団体が今月、米軍攻撃の生存者6人と面会し、被った人的な犠牲の詳細を明らかにしたことを強調した。

同団体は続けた、「トランプ大統領の下で、米国政府は、説明責任の確保、効果的かつ迅速な調査の実施、または被害を受けた市民への補償支払いのための信頼できる措置を講じる代わりに、海外での米軍作戦による市民への損害を防ぐために策定されていた措置やメカニズムを破壊した」。

同団体は、イラン・イスラム共和国に対して40日間強制的に課された戦争中のミナブ女子学校への米国の戦争犯罪に言及し、トランプ政権下で米国がさらに残虐な犯罪を犯したと強調した。サードの移民センター攻撃の11ヶ月後、米国はイランのミナブにある学校への違法な空爆を行い、120人の子どもを含む168人が犠牲となった。