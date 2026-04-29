イギリス国王、トランプ氏を皮肉：「我々がいなければ、お前たちはフランス語を話していたろう」

チャールズ氏のこの発言は、トランプ氏が以前、「第二次世界大戦への米国の介入がなければ、ヨーロッパ人はドイツ語や日本語を話していたはずだ」と語ったことへの反論として行われたものである。

以前にも、この会談におけるトランプ氏のトーンは、テヘランに対する米イスラエル侵略への参加を拒否したため、イギリスのスターマー首相に対する最近の皮肉が非常に顕著であったと報じられていた。