アブナ通信社の報道によると、ジョンズ・ホプキンス大学の教授の一人は、米国のイラン港に対する海上封鎖はイラン経済の崩壊をもたらさないだろうと表明した。なぜなら、これは米国のドナルド・トランプ元大統領によってすでに試みられたからである。

同氏はX（旧ツイッター）プラットフォームへの投稿で、2019年後半、サプライチェーンへの圧力増大、雇用の喪失、そして「コビッド」ウイルスのパンデミックによる経済不況の時期に、イランの石油輸出はゼロになったが、石油輸出の再開とともにイラン経済は徐々に回復したと記した。

エスファンドィヤル・バトマンガレヒ氏はさらに、今日の石油生産は制裁前の水準に戻っていると付け加えた。なぜなら、封鎖は短期間ではトランプ有利に交渉を傾けるほど十分な打撃を与えなかったからである。彼は状況が「ほぼ均衡している」と考え、まさにそのことが合意の可能性を可能にしていると見なしている。

彼は、イランへの経済封鎖が必ずしもその経済の崩壊をもたらすわけではなく、経済指標は徐々に改善し、制裁の短期的な影響を限定すると付け加えた。

米紙ニューヨーク・タイムズは最近、最近の状況はテヘランがホルムズ海峡の支配を維持しており、それが世界経済への圧力を高めることを可能にしていることを示していると報告した。