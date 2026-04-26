アジェーイ氏：国民の団結と統一された声は敵を混乱させた

Abna通信社の報道によると、モヘンシ・アジェーイ最高裁判所長官は、司法関係者との会議で、「ジャン・ファダー（命を捧げる）キャンペーンへの人々の比類ない参加に触れ、次のように述べています。「我々の国民は、傲慢で侵略的な敵による継続的な爆撃と脅迫にもかかわらず、またいくつかの生活問題や物価高があるにもかかわらず、強い意志と比類ない参加でイランの『ジャン・ファダー』キャンペーンに登録しました。3,000万人以上の我々の尊い国民（男女、老若）が、イスラーム・イランのために命を捧げ、システムが必要とするどの分野（戦場から街頭まで）でも奮闘する用意があると表明しています。」

司法長官は、イスラーム・イランのために命を捧げようとする人々をさらに尊重する必要性に言及し、「イラン国民の勇気と英雄的な精神、それはイランの幼い子供たちにも満ちているものは、講義や討論、説教や教室で得られるものではなく、イラン国民への神の恵みと慈愛です。

私たちはこの神の恵みに感謝しなければなりません。この恵みに対する感謝のしるしは、この忠実で勇敢な人々への無私の奉仕です。私たちは、人々、国、そしてシステムへの奉送において、全面的に現場にいる必要があります。国民の結束を強化することが不可欠です。政府の執行担当者が人々により良い奉仕を提供できるよう、私たちは彼らを最大限に支援し、援助しなければなりません。」