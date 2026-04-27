インディペンデント紙：今回のホルムズ海峡でのトランプの歴史的敗北の再現

Abna通信社の報道によれば、『インディペンデント』紙は、第一次世界大戦中のガリポリの戦いにおいて、イギリスはダーダネルス海峡を容易に通過してオスマン帝国を降伏させられると信じていたと報じた。

続く報告書では、水雷（機雷）、沿岸砲、そして海峡の地理的な特性がイギリス艦隊の敗北を引き起こしたと述べられている。

この報告によると、2026年のホルムズ海峡は、トランプにとってガリポリの罠のようなものとなり、現代のテクノロジーが地理的条件とスマート機前に対して無力で無力な状態にとどまることになるとしている。

以前にも、元米国在外関係評議会（CFR）会長のリチャード・ハスは、ソーシャルメディア「X」への投稿で、イランはトランプが想定していたよりもはるかに効率的で耐性があることを実証したと書き込んだ。

元CFR会長はこれについて、彼の（トランプの）仮定のほとんどが外れたと付け加えた。

リチャード・ハスはさらに続けた。大統領の、他の戦争は数年も続いたのだから、イランに対して時間的プレッシャーはないという主張は、ホルムズ海峡の封鎖が米国および世界の経済を防御不可能な状況に追い込むという現実を見落としている。