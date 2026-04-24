ジャリーリ氏：ファキーフの導きへの従順は敵の敗北をもたらす

通信社Abnaの報道によると、国家協議会議員であるサエード・ジャリーリ氏はXに投稿し、「信仰の一元論を中心に、ファキーフの導きに従い、三権およびその他の体制の柱と共に結束した国民の全構成要素の団結は、神の摂理によって、敵の敗北だけでなく、国の発展と課題の克服をもたらす」と述べた。

ジャリーリ氏はさらに、「この道において、神が我々に『ワラヤト』（指導権）と国民という恵みを感謝する資格を与えてくださるよう」と付け加えた。