軍指導者：ネタニヤフは他者を犠牲にしようとしている

Abna通信社の報道によれば、アルジャジーラ紙を引用して、シオニスト紙「イスラエル・ヘウム」は、この政権の軍関係者の話を引用し、先週の土曜日にベニヤミン・ネタニヤフ・イスラエル首相が、レバノンのヒズボラに対して軍が断固たる対応を行うよう命じた声明は、国内の圧力を軽減するための権力のショーケースであり、望ましい結果を得られなかったという名目で軍隊に責任を転嫁しようとする試みであると報じた。

軍の高級幹部は、ネタニヤフの声明は世論の圧力を軽減するための誤魔化しであり、軍隊の指示に実際の変化はないと説明した。

これらの情報筋は、ネタニヤフの声明は偶然のものではなく、望ましい結果が得られなかったという責任を軍隊に転嫁することを目的としていると付け加えた。彼らは、このプロセスが、米大統領ドナルド・トランプ氏がレバノンでの休戦宣言に関連して指示した政治指針と計画に厳密に従って行われていると強調した。

この紙の報道によれば、この数週間、軍と政治レベルの間でレバノンでの軍事作戦を巡って意見の相違が生じたのは初めてではない。月初旬、ある高級将校は記者会見で、レバノンでの作戦はヒズボラの武装解除を目的とするものではなく、テルアビブは当該目標に到達しないだろうと記者団に語った。

「イスラエル・ヘウム」の報道によれば、これらの対立は、ネタニヤフがレバノンとイランでの戦争の失望的な結果の責任を他者に転嫁するための「生け贄」を探していると考える軍内部および安全保障機関内の高まりつつある感覚の一部にすぎない。

同紙は、ネタニヤフはイランでの戦争の責任をモサドに擦り付け、レバノンでの戦争については、イスラエル軍をこの点で責任があるものとして見せようとする可能性があると付け加えた。

「イスラエル・ヘウム」は、政治レベルと軍レベル間の摩擦が激化するにつれ、戦場での状況がさらに複雑になっていると付け加える。軍は現在レバノン南部の複数の地域を支配しているが、その移動制限は、北部の都市や現場に駐留する部隊に対する完全な保護を提供する能力を妨げている。