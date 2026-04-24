クルーミ将軍：革命の指導者に従順であれば、敵対する犯罪者を後悔させるだろう

通信社Abnaの報道によると、革命防衛隊陸軍司令官であるモハメド・クルーミ中将は声明の中で強調した。「イスラム・イランにおいて、国民、三権、および武装力は、通りや広場での聖なる結束と団結によって、敵に対してまるで一つの手のように行動します。」

彼は、「私たちは皆、イラン人であり、革命家であるという人々が、鉄の意志と固い決意、そして神の恵みと至高の指導者の賢明な策定と命令への純粋な服従によって、侵略的で犯罪者的な敵を後悔させるだろう」と述べた。

さらに、「一人の神、一人の指導者、一つの国民、そして一つの道。その道こそ、私たちの命よりも尊い、愛するイランの勝利への道です」と表明した。