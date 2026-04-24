南レバノンにおける停戦違反の継続：シオニストによる新たな攻撃

通信社Abnaはアル・ミヤディンの報道を引用し、シオニスト政権は数時間前に南レバノンのデイル・アマス集落に対し、連続して3回のミサイル攻撃を行ったと伝えた。

イスラエル軍は同時に、コンイン地域からベント・ジェビル集落周辺を攻撃した。

一方、レバノン保健省は、本日朝に行われたマルウン・アル・ラス地域への空襲により、少なくとも2名が死亡したと発表した。

一方、シオニスト系メディアは、南レバノンにおける「作戦上の出来事」でこの政権の軍人3名が負傷したと報じた。

シオニスト紙ハアレツは、南レバノンでの紛争に関する最新の展開について、ヒズボラがシオニスト政権に対して「恐怖の均衡」を再び回復させたと報じた。