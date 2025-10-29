アーブナー通信によると、AP通信は、米国の連邦捜査官を通じてベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロを逮捕しようとするワシントンの試みが失敗したと報じた。

同通信によると、米国の連邦捜査官がマドゥロのチーフパイロットに魅力的な提案を行い、マドゥロの飛行機を米当局が彼を拘束できる場所に密かに誘導するだけでよいと伝えたという。

AP通信は、米国の仲介者が秘密の会談でマドゥロのパイロットに多額の富を約束したと報じた。両者の会話は緊迫しており、パイロットは曖昧な態度で会議を去ったが、米国の秘密捜査官エドウィン・ロペスに携帯電話番号を教えたことは、彼が米国政府に協力する意思を示したサインかもしれない。

このAP通信の報道は、現職および元米国当局者3名とマドゥロの反対派の一人へのインタビューから詳細を入手したものであり、ドナルド・トランプ米大統領の政権とベネズエラとの間で、米国への麻薬密輸とされる問題をめぐる緊張が高まる中で公表された。

トランプ大統領は今月、中央情報局（CIA）に対し、ベネズエラ領内での秘密作戦の実施を許可し、ホワイトハウスはマドゥロ逮捕の報奨金を倍増させた。ロペスはこの措置を、マドゥロのパイロットへのテキストメッセージでレバレッジとして利用した。

16か月にわたる秘密計画

より一般的に言えば、この失敗した計画は、米国がマドゥロを打倒するために何年にもわたって、どれほどの試みをしてきたかを示している。「ワシントンは彼を麻薬密売人、テロ組織、そして共産主義が支配するキューバをかくまっていると非難している！」

ロペスは、7月に退職した後も16か月にわたって追求を続け、暗号化されたメッセージアプリを通じてパイロットと会話していた。

マドゥロ大統領を誘拐しようとした米国の試みは失敗に終わる。冷戦時代のスパイ小説風の物語！

ロペスがパイロットに協力を説得しようとした、この語られていない陰謀に満ちた試みの物語は、冷戦時代のスパイ映画や小説のすべての要素を備えている。豪華なプライベートジェット、格納庫での秘密会談、ハイリスクな外交、そしてマドゥロの主要な側近の一人を巧妙に、しかし失敗に終わった勧誘！

AP通信の報道によると、最終的にベネズエラ大統領にパイロットの真の忠誠心を疑わせるための計画が実行された。AP通信は、ロペスとパイロットの間で交わされたテキストメッセージを確認し、その信憑性を確認した。

ロペスは8月7日、マドゥロのパイロットに**「まだ返事を待っている」と書き送り、そのメッセージに、マドゥロ逮捕の報奨金を5000万ドル**に引き上げるとする米国司法省の声明のリンクを添付した！

トランプ大統領は、ホワイトハウスに戻って以来、麻薬密輸に対してより過激な姿勢をとるふりをしている。

米国大統領は最近、数千人の兵士、攻撃ヘリコプター、軍艦をカリブ海の海岸に派遣し、ベネズエラからコカインを密輸している疑いのある「漁船」を標的にした。報告によると、米軍は東太平洋での数件を含む13の作戦で、少なくとも57人を殺害した。