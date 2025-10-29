ゲスト論評、アクバル・マスウーミー：国際社会の現状を分析すると、支配的な国際システムが一極構造から多極的な秩序へと移行しつつあることが明確に示されています。この根本的な変化の証拠は、ヨーロッパ、西アジアから東南アジア、ラテンアメリカに至る戦略的な地域の展開に見ることができます。この歴史的な移行期において、ダイナミックで拡大する経済を持つ中華人民共和国は、国際システムの新たな極の一つとして確立されました。

説明すると、中国は第二次世界大戦後、様々な国際紛争への不介入と各国との友好関係の構築を意味する中立政策を選択することにより、国際社会における独立したアクターとなり、それが同国の経済発展につながりました。

しかしながら、同国の新しいアプローチでは、中立政策を積極的な行動へと変更し、米国の影響範囲を制限することを軸とする新しい国際秩序形成のパズルのピースの一部を構成しています。この地政学的背景において、中国はイラン・イスラム共和国の戦略的位置を理解し、イランの反覇権主義的言説が、西アジア地域の均衡を変え、それを米シオニスト秩序の影響圏から行動の独立へと移行させることができる唯一の代替案であると認識しています。このことから、アメリカの覇権の漸進的な衰退とともに始まった21世紀は、国際システムの法的・政治的構造を再定義するという、中国のような重要な国の修正主義的な意志によって今も続いています。

国際法秩序における変革の実現の適切な例となる出来事の一つとして、中華人民共和国、ロシア連邦、イラン・イスラム共和国の共同書簡が挙げられます。この書簡は、突出した法的地位を持ち、国連安全保障理事会議長および事務総長宛てに送られました。この三国は、国家主権の平等原則や内政不干渉の原則を含む国際法の基本原則を引用し、**「イランに対する一方的かつ域外的な制裁を認めない」**と明確に宣言しました。

この外交書簡は、国際舞台における前例のない戦略的収斂を示すものであり、この三カ国はこの公式文書の別の箇所で、国際原子力機関（IAEA）事務局長に対し、「安全保障理事会決議2231で定められた期限が国際法の観点から終了したことを考慮すると、もはやJCPOAから派生した議定書を継続する必要はない」と宣言しました。これは、これらの国の視点から制裁の非合法性を意味し、特定協定に対する一般国際法の優位性を強調する行動です。

国連憲章の原則の枠組み内で、一方的な行動主義に対抗するために行われたこの三者間の連携は、国際関係の分野において、以前の覇権的な秩序から新しい多極システムへの移行が加速していることの否定できない証拠です。トランプ大統領の任期中にワシントンの一方的な政策の強化によってさらに加速したこの変革的な傾向は、今やより強い勢いで進んでいます。

重要な点は、古い秩序の基盤が崩壊し、新しい多極構造が確立されつつあるこの状況において、西アジアにおける重要なアクターとしてのイラン・イスラム共和国にとって、これらの構造的変化を利用して、現代史の決定的な転換点を迅速かつ成功裏に乗り越え、卓越した地域大国としての地位を確立するための最大の歴史的機会が提供されているということです。

この中で、多くのアナリストが抵抗勢力に対する12日間のシオニストによる強要された戦争の影響と結果について語っていますが、この軍事侵攻は米シオニスト軸にとって戦略的な過ちに変わったようです。

この作戦を計画したイラン・イスラム共和国の敵は、意図せずして、イランの潜在的な力を軍事および地域的な分野における現実的かつ具体的な力に変える役割を果たし、その結果、ヘブライ・アメリカの軸の初期の認識とは完全に逆の結果が得られました。

この出来事を受けて、世界は、イラン・イスラム共和国が、覇権主義的な要求に立ち向かうために必要な能力と可能性を持つ唯一の地域アクターであることを明確に理解しました。この成功した抵抗は、西アジア地域における以前の米国主導の秩序の敗北を記しただけでなく、イスラムのイランが、国民の意志、軍事力、地域的影響力を持つことで、「激動の中東地域における安定と力の軸」として役割を果たす能力があることを国際社会に証明しました。これは、地域的および国際的な均衡におけるイランの新しい地位を再定義する変革です。