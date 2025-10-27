トランプ氏の主張：タリバンとパキスタンの対立を迅速に終わらせる

国際アフル・アル・バイト（AS）通信社（Abna）の報道によると、タリバンとパキスタンの代表団による和平交渉がイスタンブールで2日目に入る中、米国大統領はアフガニスタンとパキスタンの間の危機を迅速に解決すると表明しました。

ASEAN首脳会議の傍らでのトランプ氏の発言

ドナルド・トランプ米国大統領は日曜日、マレーシアの首都クアラルンプールで開催されたASEAN（東南アジア諸国連合）首脳会議の傍らで、タリバンとパキスタンの間の緊張に言及し、「パキスタンとアフガニスタンが協力を始めたと聞いている。しかし、私はこの問題を非常に迅速に解決する」と述べました。

彼は、タイとカンボジアの間の平和協定署名式の最中にこれらの発言を行い、続けて「パキスタンの指導者たちは偉大な人々だ」と付け加えました。

イスタンブールでの不調な交渉

パキスタンのメディアは、イスタンブールでのタリバンとパキスタンの代表団による交渉の2日目が、具体的な成果を上げることなく終了したと報じました。この交渉で得られた唯一の合意は、今後の数日間で交渉を継続することでした。

この交渉は、ドーハでの前回の会合の継続と見なされています。その会合では、両当事者が1週間以上にわたる国境紛争の後、即時停戦に合意していました。

アフガニスタンとパキスタンの国境での緊張の高まり

タリバンとパキスタンの間の緊張は、10月12日に最高潮に達しました。この日、パキスタン軍はタリバンの国境警備隊に対して攻撃を行いました。これらの攻撃の後、双方は互いに紛争の開始を非難し、1週間にわたる散発的な衝突の中で双方から数十人が死亡したと発表されました。