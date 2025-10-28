オランダの極右に亀裂; イスラム教徒は「ヴィルダース」の勝利を懸念

ABNA通信が報じたところによると、イギリスの新聞ガーディアンは「イスラム教徒に対する公然たる敵意が常態化している」という見出しのレポートで、次のように書いた。オランダのイスラム教徒は、総選挙が近づくにつれて、極右の影響力の増大と、移民や少数民族に対する政治家の言葉遣いが厳しくなっていることに懸念を抱いている。

ガーディアンは、オランダの政治家が票を獲得するためにイスラム教徒、亡命希望者、その他の少数民族を標的にしていることに言及し、次のように付け加えた。明日の選挙は、民主的価値観とオランダのアイデンティティを測る重要な試練となっている。

前回の選挙では、ヴィルダース氏率いる自由党（PVV）が最多得票を獲得して国を驚かせ、わずか11ヶ月しか続かないもろい連立政権を樹立した。

水曜日に行われるオランダの選挙は、同国の右翼政党の一つである「JA21」党の党首イングリッド・クーエンラディ氏がヴィルダース氏との連立から離脱する中で開催される。

ブルームバーグの報道によると、クーエンラディ氏は、オランダのネオコン（新保守主義者）の票の一部をヴィルダース氏の支持層から引き出すことができると予想されている。