米国、ハマスによる合意違反の主張を否定

アーブナー通信がカタールのアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、米国のニュースサイト「アクシオス」は、ワシントンは最近の合意においてハマス側によるいかなる違反も確認していないと報じました。これは、シオニスト政権の主張（これを口実に今夜、ガザ地区への大規模な攻撃を行った）と矛盾しています。

アクシオスによると、**「米高官」**はイスラエル当局者に対し、ワシントンはハマスによる合意違反の兆候は見られず、対応は必要ないと述べたといいます。

この高官はまた、イスラエル政権に対し、停戦合意の崩壊につながる可能性のある過激な行動を控えるよう求めました。

シオニスト政権は、明らかな停戦違反として、ガザ地区の数か所に対して激しい攻撃を実施しました。この行動は、同政権当局者による終日の度重なる威嚇の後に行われました。

報道によると、イスラエル政権の戦闘機はガザ北部と南部で2回の空爆を行い、同政権の砲兵隊もガザ地区中央部のデイル・アル・バラハ東部の地域を標的にしました。

これらの攻撃を受けて、ガザの病院筋は、これまでに9人が殉教し、さらに15人が負傷したと発表しました。

この報告によると、これらの攻撃はガザ地区南部のガザ市とハンユニスの二つの都市に集中しました。