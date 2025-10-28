バイデン氏、アメリカ国民にトランプ氏に立ち向かうよう要請

ABNA通信がAP通信を引用して報じたところによると、ジョー・バイデン氏はエドワード・ケネディ研究所での会合中、ドナルド・トランプ氏の大統領時代を「暗黒の日々」と呼び、アメリカ国民に対し、言論の自由への攻撃や大統領の権限を拡大しようとする試みに屈しないよう求めた。

彼は、アメリカには機能する議会、独立した司法、そして限定された権限を持つ大統領が必要だと述べ、さらに次のように付け加えた。「連邦政府の過去最長の閉鎖を考えると、トランプ氏はその状況を利用してより大きな権力を行使している。」

バイデン氏は、連邦政府職員や、トランプ政権の脅威に立ち向かったすべての学者や芸術家の抗議活動に言及し、「深夜番組の司会者たちは、彼らのキャリアが危険にさらされているにもかかわらず、言論の自由の光を照らし続けている」と述べた。

この元アメリカ高官はまた、トランプ政権の政策に反対票を投じたり反対したりした共和党の選出された役人たちに感謝の意を表し、次のように付け加えた。「アメリカの物語は、おとぎ話ではなく、過去250年間、常に危険と機会の間の紛争の場であった。」

演説の終わりに、彼はアメリカ国民に対し、トランプ政権に立ち向かうよう求めた。