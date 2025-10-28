トランプ氏が主張：「我々はどの戦争にも勝利する」

ABNA通信がBBC英語を引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ氏は、日本の米軍基地での演説中に、「もし我々が戦争に突入すれば、その戦争に勝利するだろう」と主張した。

彼は、アメリカの国旗は世界中で高く掲げられていると主張し、同時に次のように述べた。「メキシコ湾をアメリカン湾と呼ぶのは我々の権利だ。」

このアメリカ高官は、アメリカはすべてにおいて一番であると主張し、さらに次のように付け加えた。「我々は経済から政治、戦争、平和に至るまで、すべてにおいて一番であり、一番でなければならない。」

トランプ氏は、アメリカのインフレ、失業、経済問題を民主党がホワイトハウスにいた4年間に起因するものとし、「彼が最初の大統領任期で経済を立て直したように、インフレ、失業、低賃金の状況を改善するだろう」と述べた。

アメリカ合衆国大統領は、自身の関税政策を称賛し、「関税は驚異的であり、アメリカに何兆ドルもの収入をもたらした。私ほど関税を理解している者はいなかった。関税のおかげで人々はアメリカに入国し、これまで見たことのないような金額を使っている」と述べた。

トランプ氏はまた、関税が「多くの戦争を防ぐ」のに役立った要因であるとし、例として今年の初めに起こったインドとパキスタンの間の緊張を挙げた。

彼は、「我々は日本に多額の金を稼がせたが、それは彼らがアメリカに多大な投資をしているので問題ない」と述べた。

トランプ氏は、日本の首相が以前、トヨタ自動車が全米に工場を建設するために100億ドルを投資する計画であることを彼に伝えたと述べた。