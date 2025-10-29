トランプ大統領：「明日、習近平と会談する」／中国との合意は皆にとって刺激的だ

アーブナー通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米国大統領は、明日の習近平中国国家主席との重要な会談で、北京と**「素晴らしい」**合意に達することを期待していると述べています。

トランプ氏によると、目指している貿易合意は、米国にとっても中国にとっても良いものであり、また**「皆にとって非常に刺激的な出来事」**になるだろうとのことです。

トランプ氏はこれについて次のように述べています。「これは素晴らしい成果であり、戦争や紛争、あらゆる種類の問題を乗り越えるよりも良いものです。その必要はありません。」

彼は続けて、「明日、彼と会談します。多くの人々が関心を持っています。世界中が見守っていると言ってもいいでしょう。」

トランプ氏は、起こりうる合意の詳細については提供していません！

アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に出席するために今日韓国に到着した米国大統領は、明日この国で習近平と会談する予定です。これは、トランプ氏が中国との貿易戦争を開始して以来、両者にとって初めての対面での会談となります。

マレーシアと日本での立ち寄りを経て、現在6日間のアジア歴訪の最終段階にあるトランプ氏は、最後に中国国家主席と会談したのは2019年の大阪でのG20サミットの傍らでした。