ムハンマド・ラアド氏：ヒズボラは政府が国民を守る能力がない結果として創設された

ABNA通信がアル・アハドを引用して報じたところによると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派のムハンマド・ラアド議長は演説の中で、シオニストの敵が「ウリ・アル・バース」（最初の猛攻撃）の戦闘で最前線の村々を越えた地域を占領するという目標達成に失敗し、停戦を受け入れざるを得なくなって以来、常に義務を回避しようとし、合意を破り、空、陸、海での侵略行為を続けていると述べた。

彼は続けて、敵は今も停戦を破り続け、人々を殺害し、家屋の再建や村への帰還を妨げ、レバノン全体の安全と安定を脅かしている。

ラアド氏は指摘した。「一部のレバノン人は残念ながら、敵の侵略を正当化し、敵が犯罪を犯すために持ち出す口実を取り除くよう求めている。彼らは、敵の目的がレバノン全体を飲み込むことであることを知るべきだ。」

彼は、レバノン人の団結と国内の結束がシオニストの侵略に対する最も重要な障害であるとし、すべてのレバノン人が、敵が目標を達成するのを阻止するために、その立場を団結させるべきだと述べた。なぜなら、シオニストの野蛮さの最も重要な動機は、レバノン国民がその侵略に対する立場において分裂していることだからである。

このレバノン・ヒズボラの幹部は、敵に国内の意見の相違につけ込む機会を与えてはならず、そうすれば敵は我が国に対して行動する勇気を持たないだろうと指摘した。彼は強調した。「抵抗運動は、基本的に政府が国民と国を守る能力の欠如の結果として始まったものであり、政府が国防と保護の義務を果たす能力と準備ができていることを証明するまで、その国民的義務を続けるということを明確にすべきである。」

「抵抗への忠誠」会派の議長は、「包括的な国家安全保障・防衛計画が議論されるとき、抵抗運動の地位と、国内の他の勢力や機関の役割と並んで、その計画における抵抗運動の不可欠で補完的な役割が再定義されるだろう」と述べた。