IAEA事務局長：「イランの科学的知識は破壊されていない。もし望むなら、核能力を再構築できる」

国際アフル・アル・バイト（AS）通信社（Abna）の報道によると、ラファエル・グロッシIAEA事務局長は木曜日、ローザンヌ連邦工科大学（EPFL）で、核外交、世界的な課題、IAEAの役割をテーマとする講演を行い、出席者からの質問に答えました。

世界の原子力エネルギーへの関心の高まりに言及し、彼は「ドイツを除いて、他の国々は依然としてこのエネルギーを使用しているか、または政策を見直している最中だ」と述べました。彼はまた、特に開発途上国における癌治療、水資源管理、環境汚染の低減における原子力の役割を強調しました。

イランとの信頼回復；査察なしには不可能

グロッシ氏は、昨年6月にイランの核施設に対して行われた攻撃について言及し、それを「ほとんど信じがたい」と表現し、「JCPOA（包括的共同行動計画）合意は徐々に棚上げされ、現在、私たちはイランとの信頼回復に努めている。厳格な査察体制なしには、信頼への回帰は不可能だ」と述べました。

彼は付け加えました。「査察が行われない場合、問題が半開きのまま残り、それが力の再行使につながる可能性があるというリスクがある。」

IAEAとイスラエル；核の曖昧さ政策

イスラエルの核不拡散条約（NPT）非加盟とその施設に対する査察がないことに関する質問に対し、グロッシ氏は「IAEAにはそこへ行く権限はない。イスラエルは核の曖昧さ政策を追求しており、私たちはその非戦略的施設のみを査察している」と述べました。

インド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルなど、NPTに加盟していない国々に言及し、彼は「この状況は不公平に見えるかもしれないが、私たちは公平ではない世界に住んでいる」と述べました。

イランは核兵器を持っていない

最近のイランへの攻撃におけるIAEAの報告書の役割に関する批判に対して、事務局長は、「最新の報告書で、私はイランが核兵器を持っておらず、それを作る計画もないことを明確に述べた。もちろん、イランのプログラムの透明性については疑問がある」と述べました。

彼は付け加えました。「私たちは新しい合意の要素をまとめようと努力している。イランは科学的な能力を保持しており、もし望むなら、それらを再構築できる。」

グロッシ氏は最後に、イランの核問題を解決する唯一の持続可能な方法は外交的解決策であると強調し、IAEAは静かな舞台裏の外交を用いて地域の緊張のエスカレーションを防ぐために努力していると述べました。