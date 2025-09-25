ABNA通信の報道によると、シオニスト紙「イスラエル・ヒョーム」は、シオニスト記者であるヨアヴ・リモールの記事で、シオニスト政権軍の厳重に守られた秘密の一つを暴露し、このニュースの完全な詳細を知っている人は少なく、彼でさえも安全保障上の理由からこの問題の全容を語ることができないと書いた。

彼はこの不具合の詳細について、「シオニスト政権軍は現在、その装備と人員において大きな問題に直面しており、一部ではそれを非常に重要だと考えている。あらゆる側面での人員不足の状況は、短期的には割り当てられた任務を遂行する軍の能力、そして長期的には定められた基準を満たす能力について多くの疑問を投げかけている」と書いている。

リモールの説明によると、この問題は軍の一つの部隊や二つの部隊に限られたものではなく、多くの部隊に関係している。その中には武器が不足している部隊、予備部品が不足している部隊、あるいはその両方が不足している部隊がある。

この報告によると、シオニスト政権の戦争省と軍は、このギャップを埋めるために二重の努力を払っているが、これまでのところ目覚ましい成功は得られていない。

彼はさらに、「その結果、現在戦闘を行っている、または将来戦闘に参加するよう求められる部隊は、完全に装備が整っていないことになり、これは結果に直接影響を及ぼし、死傷者数の増加にもつながる可能性がある」と付け加えている。

これに関連して、ヘブライ語紙「マアリヴ」は、シオニスト政権の治安機関がベンヤミン・ネタニヤフに対し、現在の状況では、できるだけ早く停戦と捕虜の解放のための合意に達する必要があると伝えたことを明らかにした。

同紙によると、軍とシャバックは、現段階でのハマスの主な目的の一つは、野外作戦中にシオニスト兵士を捕らえることだと考えている。

マアリヴは、シオニスト政権の治安当局が、ハマスが近い将来にこの目標を達成しようと警告していることを強調した。