クルディスタン地域からの輸出停止によるイラクの250億ドルの損害

ABNA通信がアル・ナシュラを引用して報じたところによると、イラクのフアード・フセイン外務大臣はブルームバーグとのインタビューで、クルディスタン地域からの石油輸出停止により、イラクが220億ドルから250億ドルの損害を被ったことを明らかにした。

イラク外務省は、イラクのクルディスタン地域からの石油輸出再開の可能性に言及し、連邦石油省からの回答をまだ待っていると述べたが、イラク石油マーケティング会社（SOMO）は、合意が最終段階にあることを強調した。

クルディスタン政府のスポークスマンであるペシュワ・ハヴラミは、完全な合意が確定してから48時間以内に輸出を開始できると説明した。

これに関連して、イラク当局はクルディスタン地域政府と外国石油会社の代表者に対し、輸出再開の詳細と財政債務の支払いを保証するための新しい会議を開催するよう求めた。

クルディスタンとトルコ間のパイプラインを通じた輸送の再開は、当初、1日あたり約23万バレルの原油を世界市場に輸送することにつながると予想されている。一方、「OPECプラス」連合の増産の中で、石油の供給過剰に対する懸念も存在する。

イラクのクルディスタン地域は、2023年3月に輸出を停止するまで、1日あたり約50万バレルを生産・輸送していたが、アンカラにバグダッドへの15億ドルの支払いを義務付ける仲裁判断が下された後、トルコはイラクの石油輸送のために自国のパイプラインの使用を停止した。7月には、クルディスタン地域は国際販売を担当するために、自国の石油を「SOMO」社に引き渡すことに合意した。これは、石油収入をめぐる長年の紛争を鎮静化させるための措置だった。