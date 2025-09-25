ヒズボラがレバノン政府にアメリカの裏切りについて警告

ABNA通信がアル・ナシュラウェブサイトを引用して報じたところによると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」派閥の代表であるハッサン・エズィディンは、トム・バラック米国特使による政府、軍、レバノン国民に対する最近の傲慢な発言に反応し、議会のアナビー・ベリ議長がトム・バラックの発言を非難した賢明で勇敢な姿勢を高く評価すると述べ、改めて「わが国の武器とそのレバノン国民を守る役割は神聖なものであり、混乱を引き起こしたり、シオニストの敵の利益を満たすための道具ではない」と強調した。

ハッサン・エズィディンは追悼式典の中で、「レバノン当局は、アメリカの明白な干渉とレバノン政府に直接向けられた脅威に見合った立場を取るべきだ。また、政府の閣僚声明は、レバノン首相のナワフ・サラムによって、その優先順位に従って完全に実行されるべきだ」と述べた。

彼は付け加えた。「これらの優先順位には、シオニストの敵によるレバノンへの侵略を停止させ、占領者がレバノンの土地から完全に撤退することが含まれる。また、政府はシオニストをわが国から追放するために利用可能なすべての手段を用いるべきだ。他の優先順位は、政府が実行を開始すべき復興に関連しており、被害者や損傷・破壊された家の所有者への補償も含まれる。」

レバノン議会のこの抵抗の代表者は、政府は国民が世話をされており、見捨てられていないと感じるように、2026年の予算で国の復興のための財政資金を計上すべきだと述べた。政府は、国の復興を抵抗の武装解除と関連付けるという非国家的な姿勢をやめるべきだ。なぜなら、これはレバノンとその国民の最高の国益を侵害するからだ。

ハッサン・エズィディンは続けた。「トム・バラックは、シオニストの敵の指導者を代表して、この政権は南部レバノンの占領された5つの地点（現在は7つに増えている）から撤退しないと述べた。この米国特使の発言は、ワシントンに賭けること、特にシオニスト政権が片方の当事者である問題に関しては、蜃気楼に賭けることを意味し、失望以外の結果はもたらさないことを示している。」

最後に、このヒズボラの代表者は次のように述べた。「アメリカ人は、シオニスト政権の支援という枠組みの外に出ることは決してできず、この政権の利益を他の何よりも優先することを証明した。そして、アメリカ人がレバノンの国益に全く関心がないことは完全に明らかだ。」

このヒズボラ代表の発言は、数日前にベイルートを訪問した米国特使トム・バラックが、レバノンに対して傲慢な発言をし、「我々は決してレバノン軍を強化してイスラエルと対峙させることはない。軍を装備させるのは、レバノン国民とヒズボラに対する国内での使用のためだ」と述べた後に続いた。