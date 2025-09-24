ナクヴィ氏、パキスタンとサウジアラビアの共同戦略防衛条約を歓迎

アフルルベイト通信社（Abna）によると、パキスタンのウルワット・アル・ワトカ協会の会長であるフッジャトゥル・イスラム・ワル・ムスリミン・サイイド・ジャワド・ナクヴィ氏は、パキスタンとサウジアラビアの間の最近の協定を歓迎し、歴史的な措置であると述べました。

彼は次のように述べました。「歴史上初めて、パキスタンの首相が飛行中にサウジアラビアの戦闘機に護衛されました。サウジアラビアの戦闘機がパキスタンのシャハバズ・シャリフ首相を乗せた飛行機を空中で囲んだとき、彼は敬意を表して彼らに敬礼しました。」

ナクヴィ氏はさらに次のように付け加えました。「パキスタンとサウジアラビアの間の協定の条項を見ると、すべての条項が称賛に値し、パキスタンの観点からすれば大きな成功です。現在の国の問題を考えると、この協定は我々の課題の一部を解決することができます。」

彼は続けて、彼の反対派を批判し、「サウジアラビアが現在の状況で混乱しており、このためそのような協定に同意した、あるいはイスラエルの圧力がこの決定につながったと考える人もいます。しかし、協定の条項を検証すると、パキスタンがサウジアラビアの安全保障上のニーズを満たし、その見返りにサウジアラビアがパキスタンの財政問題を解決するのに役立つことがわかります。」と述べました。

ナクヴィ氏は、「パキスタンで30年から40年間にわたって存在していたこの願いが、今や現実のものとなった。パキスタンの指導者たちは常にサウジアラビアとのそのような協定が達成されることを望んでおり、パキスタンのさまざまな政府の目は何よりもまずリヤドに向けられていました」と強調しました。

サウジアラビアとパキスタンは数日前に共同戦略防衛条約に署名したことに言及する価値があります。これにより、どちらか一方に対する侵略は、両国に対する侵略と見なされます。